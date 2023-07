Una card per le famiglie in difficoltà | ecco il contributo per chi ha redditi bassi

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Si chiama «Dedicata a te» la socialda 382,5 euro che lepiù in- con Isee fino a 15mila euro e almeno tre componenti- potranno usare per fare la spesa. L'iniziativa varata dal governo nella legge di Bilancio ora nel vivo: a partire dal 18 luglio i Comuni invieranno automaticamente- senza bisogno di presentare richiesta- le istruzioni agli aventi diritto per il ritiro dellePostepay presso gli uffici postali. «Il problema principale di quest'anno sulleitaliane è l'inflazione, oggi c'è una iniziativa che riguarda 1,3 milioni diincon il cosiddetto caro-carrello, abbiamo investito 500 milioni di euro», spiega in un videomessaggio il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «Si vuole tutti insieme aiutare le ...

Non si tratta neppure digrande novità, visto che sostegni simili sono stati già previsti nel passato, come fu nel caso della Carta acquisti, o Socialdel 2008. Ne dovrebbero usufruire circa ...

Caro prezzi, card da 380 euro per 1,3 milioni di italiani: cos'è e come funziona Sky Tg24

Una Postepay del valore di 382,50 euro rivolta a famiglie (in difficoltà nel fare la spesa di generi alimentari di prima necessità, come il pane e la pasta), con almeno tre componenti ...Dalla prossima settimana si potrà ritirare la carta acquisti spesa 2023, la nuova social card del governo Meloni da 382,50 euro a famiglia: per ...