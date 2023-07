“Un mese senza di te” | FI e non solo ricorda sui social Berlusconi nel trigesimo della scomparsa

(Di mercoledì 12 luglio 2023) «Undi te»: poche, sentite parole che incastonano in una didascalia a corredo dei post sui, l’addio di Forza Italia al suo storico leader neldi Silvio. Un ricordo scolpito sul web a cui esponenti azzurri, amici e politici di lungo corso, aggiungono la promessa di proseguire nel partito sul solco tracciato dal Cav in decenni di impegno militante, di battaglie innovative, e di sfide alla modernità lanciate in nome di una esperienza imprenditoriale e umana che ha saputo incidere il segno del padre nobile di FI nella storia parlamentare, mediatica ee del Bel Paese.di, il ricordo e il tributo di FI suiE allora, ...

... nonostante il parere contrario di molti cardinali, si convinse che fosse necessario trattare con lo Stato italiano purammettere responsabilità dell'Istituto. Nello stessodi agosto 1983 ...... che abbiamo recensito con entusiasmo giusto qualchefa , diremmo allora che anche questa è un'... come sempre, riservate a chi dispone di un abbonamento Amazon Prime attivo ,il quale è ...Questa mossa arriva poco più di undopo la presentazione delle prime beta per sviluppatori ... dando all'azienda più tempo per perfezionarleritardare il rilascio del resto del sistema ...

Un mese senza Kata. La bimba inghiottita dai silenzi dell'Astor in attesa della svolta LA NAZIONE

Pigri, obesi e depressi: così gli studi ritraggono gli italiani alla vigilia delle ferie. Per rigenerarsi, secondo gli psicologi, bisogna accettare di provare un pizzico di noia e non ...Risparmiare sull'assicurazione auto è possibile: grazie alle polizze auto più economiche di luglio 2023, infatti, è possibile dare un taglio al premio assicurativo senza rinunciare ad una copertura co ...