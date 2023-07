Un incendio distrugge l'opera la "Venere degli stracci" a Napoli

Sull'accaduto sta indagando la Polizia e l'ipotesi più accreditata per ora è che la natura dell'sia dolosa. Un grande aiuto potrebbe arrivare dalle immagini registrate dagli impianti di ......luogo del rogo sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno effettuato i classici rilievi del caso ed ora hanno aperto le indagini per cercare di capire le cause e la natura dell', ...Sull'della 'Venere degli Stracci' a Napoli "la Questura è al lavoro, siamo fiduciosi che si possano individuare gli autori". Lo ha detto il sindaco Gaetano Manfredi, che questa mattina si è recato ...

Napoli, un incendio distrugge la "Venere degli stracci". Il sindaco: «C'era una gara sui social» Open

Napoli, 12 lug. (askanews) - Questo è quanto rimane della "Venere degli stracci" realizzata dall'artista Michelangelo Pistoletto a Napoli in piazza Municipio.