ULTIM’ORA | Ufficiale il nuovo Ds in casa Napoli | l’annuncio di De Laurentiis

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Arriva d’improvviso la notiziain merito aldirettore sportivo del, comunicata via social da Aurelio Dein persona. Termina finalmente l’epopea direttore sportivo in, cominciata ormai al termine del campionato 2022/23 con l’inizio delle prime voci inerenti al passaggio di Cristiano Giuntoli alla Juventus. L’apprododel toscano ai bianconeri, arrivato dopo i tanti tira e molla fra l’ex Carpi ed Aurelio De, ha dunque costretto il club partenopeo a scendere in campo alla ricerca di undirigente. Maurizio Micheli, Frederick Massara ed Igli Tare sono soltanto alcuni dei nomi individuati dai media come possibili sostituti di Giuntoli, con il patron dei partenopei che ha ...

... figlio di un importantedelle SS e membro della ...27 - FLASH VIII - FUNERALE PER UN'AMICA 19:22 - CHICAGO MED VI -NON ...58 - TG4 - TELEGIORNALE 19:45 - TG419:50 - METEO. IT ...... il calciatore con la bandiera della propria nazione) = Siamo alle firme/= Attenzione//Notizia o aggiornamento importante = "Sta per arrivare", di solito tra la bandiera della ...Cliccando qui , potete scarica il programmacon tutti i dettagli ed i costi. Per info e prenotazioni, contattare via mail [email protected]