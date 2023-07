Ultime Notizie – Wimbledon 2023 | “Sinner potrebbe battere Djokovic” | la previsione di Barazzutti

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L’ex capitano di Davis: “Ha il Dna del grande campione, deve solo esprimere al meglio il suo tennis, tutti si aspettano che diventi il numero 1, ora lo faccia vedere” Nella semifinale di, “creare grandi problemi ae anche batterlo“. Lo dice all’Adnkronos l’ex capitano di Coppa Davis Corrado. “Penso cheabbia nel Dna le caratteristiche del fuoriclasse, del grande campione, un po’ tutti stanno aspettandolo. Già ha dimostrato di essere un fuoriclasse e contro questi big è andato sempre molto vicino. Deve esprimere queste sue qualità e giocare il suo miglior tennis. Ha il potenziale per poterchiunque”, ha affermato. “tutti compreso ...

Una tranquilla crociera estiva si è trasformata in un vero e proprio incubo per una famiglia spagnola. Un ragazzo di 15 anni, a bordo della nave assieme ai genitori e al fratello, ha subito violenza ...Nellesettimane il flusso disu Seri Industrial è stato positivo , secondo Intesa Sanpaolo, che cita: la domanda di batterie al litio è forte e Seri ha già raccolto una consistente ...Attacchi in diverse zone della città, nella penisola annessa dalla Russia nel 2014. Seconda notte di raid russi su Kiev: 11 i droni abbattuti secondo fonti ucraine. Il presidente Zelensky incontra ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 11 luglio Sky Tg24

Un migliaio di persone a Cosenza hanno atteso oltre un'ora rispetto all'orario di inizio i Coma Cose, duo di cantanti e musicisti della scena indie degli ultimi anni. Un ritardo dettato da problemi ...Giusto qualche dubbio su un’ultima frase di Venturi, «mi presentava a tutti come la ’sua signora’, Lucio mi voleva sposare, voleva una famiglia». Una famiglia Chissà, magari è stato davvero un suo ...