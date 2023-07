Ultime Notizie – Ucraina | “Casa Bianca discute su invio missili a lungo raggio”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L’amministrazione Biden stando in modo riservato se inviare in. Lo scrive il New York Times, citando fonti americane ed europee, e spiegando che si tratta di sistemistici Atacms dotati dicruise guidati con una gittata di oltre 300 chilometri. Kiev chiede da tempo questidefinendoli cruciali per sconfiggere i russi, ma finora gli Stati Uniti si sono opposti al loro, sostenendo che il fatto che possono raggiungere il territorio russo o la Crimea costituisce un pericoloso rischio di escalation del conflitto. Ieri, comunque, durante il summit Nato di Vilnius, la Francia si è impegnata a fornire a Kiev i...