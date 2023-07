Ultime Notizie Serie A | Milan e Inter | parlano Scaroni e Inzaghi; Milinkovic-Savic saluta la Lazio

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24la: «Non vi scorderò mai» Le parole di Sergejcon cui si congeda dalla: «Per me sarà per sempre una seconda casa»: «Furlani fa un acquisto a settimana» Le parole di Paolo, presidente del: «Furlani fa un acquisto alla settimana, non penserete mica che continuiamo così fino al 31 agosto?».A, De Siervo sulla pirateria: «Ore le pecorelle smarrite tornino alla legalità» Le parole di Luigi De Siervo, ...