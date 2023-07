Ultime Notizie – Sciopero treni 13 luglio | si fermano Trenitalia e Italo | orari e fasce garantite

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Giornata difficile per chi deve muoversi in treno domani, giovedì 13, per loindetto datalia ee Trenord. Le sigle sindacali di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal hanno proclamato uno stop di 24 ore dalle 3 del 132023 alle ore 2 del 14, per chiedere migliori condizioni di lavoro per i lavoratori e le lavoratrici del settore. Lo, avvertetalia, potrebbe avere ”un impatto significativo” sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity eregionali ditalia. Per questo, chi dovrà spostarsi in quelle ore è invitato a informarsi in anticipo, e prima ...