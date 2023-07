Ultime Notizie Roma del 12-07-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 luglio 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale Dopo alcune ore di ricerche sono stati ritrovati morti due fratellini che risultano dispersi a Manfredonia nel foggiano i corpi senza vita di due bambini sono stati trovati all’interno di uno dei bacini di irrigazione presenti nella zona è dove erano in corso le ricerche dei Vigili del Fuoco i piccoli avevo 6 e 7 anni l’allarme era scattato quando i genitori nel pomeriggio non trovando in casa hanno dato l’allerta le ricerche Si sono subito concentrati in un vascone per l’irrigazione profondo 3 m non lontano dall’abitazione nei pressi di contrada Fonte Rosa Sulla strada che da Manfredonia conduce a Zapponeta lì sono state trovate le loro ciabattine con l’ausilio di fotocellule si è cercato di illuminare la zona scarsamente nata per aiutare il lavoro di sommozzatori e Vigili del Fuoco Cambiamo ...