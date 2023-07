Ultime Notizie Roma del 12-07-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a Manfredonia Foggia del corpi di due fratellini rumeni di 7 anni che risultano dispersi dal pomeriggio di martedì sono stati ritrovati all’interno di uno dei vaccini di irrigazione presenti nella zona è dove erano in corso da ore le ricerche dei Vigili del Fuoco i genitori non trovando in casa avevano lanciato l’allarme avviando le ricerche da guerra in Ucraina in occasione del vertice della NATO a Vilnius il segretario generale dell’Alleanza Atlantica gesto che ha detto abbiamo affermato che l’Ucraina diventerà un membro della NATO e abbiamo accettato di rimuovere i requisiti per un piano d’azione per l’adesione abbiamo anche chiarito inviteremo l’Ucraina ad aderire quando gli alleati erano d’accordo delle condizioni saranno soddisfatte immediata la replica di zielinski ...