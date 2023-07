Ultime Notizie Roma del 12-07-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 luglio 2023)dailynews radiogiornale mercoledì 12 luglio Buona giornata da Francesco Vitale in studio due fratellini rumeni di 6 e 7 anni sono annegati vicino a Manfredonia in provincia di Foggia accadendo in un invaso per l’irrigazione secondo le prime ricostruzioni potrebbero essere caduto scesi per fare il bagno nel vascone la raccolta di acqua non essere più riusciti a risalire a dare l’allarme sarebbero stati i genitori non vedendo tornare i bambini e scoprendo davanti al Vascon e le loro ciabattine la Casa Bianca sta valutando in primis via Pansa l’Ucraina con una portata di oltre 300 km lo scrive New York Times sono armi che consentirebbero a Kiev di colpire dietro le linee rosse sia in territorio russo che in Crimea Bretagna inviato missili da crociera lungo raggio Storm shadow in Ucraina maggio e la Francia ha promesso una spedizione degli stessi che si chiama scarpa ...