Ultime Notizie – Roma | bimbo di 3 anni travolto da auto | è grave

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 12 luglio 2023) E’ successo a poca distanza dall’ospedale Casilino, la donna al volante si è fermata immediatamente: sarebbe stata proprio lei, in stato di choc, ad accompagnare il piccolo e la sua mamma al pronto soccorso del Bambino Gesù Un bambino di 3è statoda una macchina a, non distante dall’ospedale Casilino. La donna al volante si è fermata immediatamente a prestare soccorso e sarebbe stata proprio lei, in stato di choc, ad accompagnare il piccolo e la sua mamma al pronto soccorso da dove un’ambulanza scortata da una volante li sta portando al Bambin Gesù. Le condizioni del bambino sono serie. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione