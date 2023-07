Ultime Notizie – “Per crescere servono infrastrutture all’avanguardia”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 12 luglio 2023) “Io penso che l’Italia per poterattraverso le vie del mare abbia bisogno die credo che si debba investire di più nei prossimi anni, al netto delle opere infrastrutturali possibili grazie al Pnrr”. Lo ha detto Guido Grimaldi presidente di Alis, l’associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, a margine dell’appuntamento organizzato a Manduria (Taranto) e dedicato a ‘L’Italia protagonista dello sviluppo euro mediterraneo’. Per Grimaldi “è importante non perdere le risorse europee magari per una lentezza burocratica – ha continuato- questo sicuramente è un tema da sviscerare”. “Mi auguro che si faccia un investimento importante a livello governativo per comprendere ancora di più quanto siano fondamentali lemarittime per permettere le autostrade del mare ...