Ultime Notizie – Invalsi 2023 | oltre 45% allievi non raggiunge livello base in 5°elementare

(Di mercoledì 12 luglio 2023)45% deglinonilin. E’ quanto emerge dal rapportopresentato oggi alla Camera, secondo il quale “si riscontra una perdurante differenza dei risultati tra scuole e tra classi più accentuata nelle regioni meridionali, specie per quanto riguarda la Matematica e la prova di Inglese listening”. “Ciò significa – si sottolinea – che la scuola primaria nel Mezzogiorno fatica maggiormente a garantire uguali opportunità a tutti, con evidenti effetti negativi sui gradi scolastici successivi. Gli esiti registrati nella scuola secondaria di primo grado confermano che si è fermato il calo degli apprendimenti in Italiano e Matematica riscontrato tra il 2019 e il 2021, ma non si registra ancora ...

Leindagini della BCE non mostrano alcun miglioramento su questo fronte. Azionario - ... *Strategist di La Francaise Asset Management "Il contenuto dellee delle informazioni trasmesse ...ROMA " Nellesettimane sono emerse diverseche hanno coinvolto, a vario titolo, alcuni esponenti del Governo appartenenti a Fratelli d'Italia. Vicende e situazioni che, secondo parte della ...... 11 e 12 luglio: scopri le offerte " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Ucraina, ultime notizie. Nato, ira di Zelensky sull’adesione: assurdo non ci sia calendario. Attacco ... Il Sole 24 ORE

Novità in arrivo per gli utenti di "SoundCloud for Artists", piattaforma lanciata di SoundCloud lanciata nell’ottobre 2022 per supportare gli artisti nelle attività di distribuzione, promozione e mone ...L'elenco dei centri in cui le temperature alto costituiranno un rischio per la salute anche per persone sane AGI - Aumenta la morsa del caldo sull'Italia, immersa in una lunga ondata di calore. Second ...