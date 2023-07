Ultime Notizie – erano in vasca di irrigazione

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Sono stati trovati morti in unaper l’nelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta, in provincia di Foggia, i due fratellini rumeni di 6 e 7 anni scomparsi da ieri pomeriggio. A recuperare i corpi i sommozzatori del Nucleo dei vigili del fuoco di Bari, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia. L’acqua era profonda tre metri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione