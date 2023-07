Ultime Notizie – Calciomercato Milan | Pulisic sbarca a Malpensa | “Molto felice di essere qui”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Christian, nuovo acquisto delin questoestivo, è atterrato questa mattina all’aeroporto di. Al suo arrivo, il giocatore statunitense acquistato dal Chelsea, ha registrato un breve messaggio per i tifosi pubblicato sul profilo Instagram del. “Ciao tifosi del, sono Christian. Sono appena atterrato ao e sonodiqui. Non vedo l’ora di iniziare”, le sue prima parole. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

ARTICOLO PRECEDENTE Anticipazioni My Home My Destiny: la puntata di oggi 12 luglio ARTICOLO SUCCESSIVO Oroscopo Branko mercoledì 12 luglio 2023: Acquario affascinanteZerottonove ...... aggredisce moglie e figlia e minaccia di farli esplodere con una bombola ARTICOLO SUCCESSIVO Salerno, lancia liquido corrosivo sul volto di un connazionale: arrestatoZerottonove ...ARTICOLO PRECEDENTE Baronissi Fest, il 14 Luglio il concerto evento di Tony Tammaro ARTICOLO SUCCESSIVO Salerno, rischio malattie: multe fino a 500 euro a chi da cibo ai piccioni...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 11 luglio Sky Tg24

Il Sassuolo sfoltisce il proprio parco portieri cedendo due estremi difensori in Serie C: come riporta La Casa di C, sono ad un passo i trasferimenti di Alessandro Russo e Samuele Vitale, rispettivame ...Azzurri intenzionati a non svendere il proprio tesserato, la Lazio ci prova sul serio: Sarri vuole puntellare la rosa con un esterno d'attacco di valore ...