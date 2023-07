Ufficiale russo ucciso mentre fa jogging a Krasnodar | era nella lista dei nemici dell’Ucraina

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Stava facendoin un parco quando è stato raggiunto da quattro colpi di pistola, due sparati alla schiena e due al torace: è morto così, a, nel sud della Russia, Stanislav Rzhitsky, 42 anni, ex comandante di sommergibili. Un delitto misterioso, sul quale si allunga il sospetto di un ruolo dei servizi segreti ucraini: alcuni notiziari di Kiev, infatti, ipotizzano che l’sia statoin un’azione di vendetta per un bombardamento dal mare avvenuto un anno fa, in cui morirono 27 persone. Ma Kiev intanto nega ogni coinvolgimento e sostiene invece che quanto avvenuto è il risultato del malcontento crescente tra i russi. Mosca dal canto suo non commenta, e si limita a dichiarare che il Comitato investigativo– che ha aperto un’inchiesta sul delitto – ha disposto l’arresto ...