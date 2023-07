UFFICIALE | Diamanti sarà il nuovo allenatore del settore giovanile del Melbourne City

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Alessandro, ex giocatore, è ufficialmente ildeldel. Il comunicato Alessandro, ex giocatore, è ufficialmente ildeldel. Di seguito riportiamo il comunicato del club australiano. COMUNICATO – Siamo lieti di annunciare che Alessandrosi unisce ai nostri ranghi di! Non vedo l’ora di averti come parte della famiglia, Dia.

Questo il comunicato del club: 'Siamo lieti di annunciare che Alessandrosi unisce al nostro staff di allenatori! Non vediamo l'ora di averti come parte della famiglia City, Dia'"La nostra orchestra sarà ancora una volta a servizio, come delegazione, in una delle ...al prestito d'opera di un capolavoro di Lorenzo Costa per la grande mostra a palazzo dei, da ..."La nostra orchestra sarà ancora una volta a servizio, come delegazione, in una delle ...al prestito d'opera di un capolavoro di Lorenzo Costa per la grande mostra a palazzo dei, da ...

Diamanti riparte dall'Australia, UFFICIALE l'incarico da allenatore Calciomercato.com

Alessandro Diamanti alla conquista dell'Australia. L'ex fantasista di Bologna e Livorno è entrato a far parte nello staff tecnico del Melbourne City come allenatore ...Alessandro Diamanti riparte dall’Australia e fa parte della famiglia City Group. L’ex fantasista del Palermo, è entrato nello staff tecnico del Melbourne City come allenatore delle giovanili. Ecco l’a ...