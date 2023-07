UFFICIALE ? Cordaz segue Handanovic | altro addio in casa Inter

(Di mercoledì 12 luglio 2023)lascia l’e lo fa subito dopo l’amico. Il terzo portiere nerazzurro dà l’dopo 24 anni. Il comunicato del club COMUNICATO ? “Alexe l’si salutano, al termine di una storia lunga almeno 24 anni. Dal Settore Giovanile al debutto in prima squadra e poi, dopo una lunga carriera, il ritorno in nerazzurro per due stagioni intense. Ad Alex vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famigliaista”. Fonte:.it-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - ...

... che lo scorso 30 giugno ha visto peraltro scadere i contratti di Samir Handanovic e di Alex. In attesa di un comunicatoche faccia chiarezza sul futuro dell'ormai ex capitano ...Il calciomercato con la chiusura di tutti i campionati è entrato nel vivo con l'aperturadel primo luglio. Vediamo squadra per squadra i principali colpi UFFICIALI in Serie A . ...(p - ...... considerando la partenza diverso l'Arabia e il mancato rinnovo di Handanovic: andranno ... a metà settimana, insomma, l'annuncioe questi ultimi giorni servono anche al camerunese per ...

UFFICIALE - L'Inter saluta Cordaz: vola da Brozovic Passione Inter

Giornata di addii tra i pali in casa Inter. In attesa degli ultimi sviluppi sul fronte Onana-Manchester United, subito dopo l’annuncio dell’addio di Samir Handanovic la società nerazzurra comunica anc ...L'Inter sta per definire l'ingaggio del prossimo estremo difensore a disposizione di Simone Inzaghi: Raffaele Di Gennaro ...