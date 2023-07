Ue | Picierno | ' destra non è riuscita ad affossare caposaldo green deal | vittoria'

Lavuole piantare delle bandierine", osserva. E cita l'omofobia, come tutto il Pd. Tutta l'... L'europarlamentare dem Pinasi dice "inorridita" e continua con la tesi secondo cui il ...Mi sembra un argomento contro i gay pride, e non a caso lain Lazio ha tolto il patrocinio ... Così, su Twitter, Pina(Pd), Vicepresidente dell'Europarlamento. Il Presidente di Gaynet, ...... Patrizia Toia, Camilla Laureti e per la vicepresidente del Parlamento Ue Pina. I ... Io " ha detto Bonaccini " temo che con questal'Italia torni indietro, che ci isoliamo in Europa, che ...

Ue: Picierno, ‘destra non è riuscita ad affossare caposaldo green ... Il Sannio Quotidiano

E' polemica sulle dichiarazioni del ministro dello Sport Abodi in merito al calciatore Jankto che pochi mesi fa ha fatto coming out. "Non amo le ostentazioni", ha detto Abodi, attirando alcuni attacch ...La vicepresidente dem del Parlamento Ue: stallo dannoso su Pnrr, Mes e Bolkestein "Lo stop alle ratifiche Promesse elettorali che Meloni non sa come stralciare". E sui migranti: l’unica soluzione è t ...