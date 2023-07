Ue | ' partenze da Libia su del 600% | situazione complicata'

(Di mercoledì 12 luglio 2023) "Ledellaorientale sono aumentate delquest'anno. Larimane unamolto, come dimostrano i fatti recenti". Lo ha detto la commissaria Ue agli Affari ...

(ANSA) - BRUXELLES, 12 LUG - "Le partenze della Libia orientale sono aumentate del 600% quest'anno. La Libia rimane una situazione molto complicata, come dimostrano i fatti recenti". Lo ha detto la co ..."Le partenze della Libia orientale sono aumentate del 600% quest'anno. La Libia rimane una situazione molto complicata, come dimostrano i fatti recenti". Lo ha detto la commissaria Ue agli Affari ...