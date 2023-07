Udin&Jazz 10 -18 luglio 2023

Leggi su udine20

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Udin&Jazz, in città e per la città con concerti, incontri, conferenze, aperitivi e le dirette di Radio 1 Rai In arrivo: Ludovica Burtone 4et, Mark Lettieri Group, Roberto Ottaviano – Eternal Love 5et e Matteo Mancuso Proseguono gli appuntamenti di Udin&Jazz, il Festival nella città e per la città che fino al 18 luglio animerà il centro e le periferie di Udine con la sua musica e i numerosi eventi collaterali, fra aperitivi jazz, conferenze, incontri e le dirette da Udine del programma “Torcida” di Radio 1 Rai, condotto da Max De Tomassi, in onda dalle 21.00 alle 23.00, in cui ruoteranno gli ospiti più importanti del Festival e naturalmente tutti gli aggiornamenti della redazione sportiva dell’emittente ammiraglia della Rai. Giovedì 13 luglioalle 12.00 all’Osteria alla Ghiacciaia, aUdin&Jazz daily specialsi parlerà di collettivi musicali, insieme al musicologo Guido ...