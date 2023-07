Udinese | Deulofeu prolunga fino al 2026

Gerardha prolungato il proprio contratto con l', che scadeva nel giugno del prossimo anno, fino al 30 giugno 2026. Lo ha annunciato lo stesso fantasista spagnolo in una conferenza stampa ...Arriva anche il comunicato ufficiale sul rinnovo di Gerard: l'annuncio dell'sul giocatore spagnolo Come comunicato dall', Gerardha rinnovato il suo contratto con i friulani. IL COMUNICATO -Calcio e Gerardancora insieme. Il club bianconero è lieto di annunciare il prolungamento del ...Commenta per primo In conferenza stampa, l'ha annunciato il rinnovo di Gerardsino al 2026. Prende la parola il direttore Collavino: 'La conferenza stampa è stata convocata in extremis e sapete che è una modalità che non ci ...

Udinese, oggi parla Deulofeu Udinese Blog

Udinese Calcio e Gerard Deulofeu ancora insieme. Il club bianconero è lieto di annunciare il prolungamento del contratto del campione catalano fino al 30 giugno 2026. Il rapporto tra Geri e i colori b ...Gerard Deulofeu ha prolungato il proprio contratto con l'Udinese, che scadeva nel giugno del prossimo anno, fino al 30 giugno 2026. (ANSA) ...