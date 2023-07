Udinese | c’è l’annuncio | Deulofeu ha rinnovato I dettagli

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Arriva anche il comunicato ufficiale sul rinnovo di Gerarddell’sul giocatore spagnolo Come comunicato dall’, Gerardhail suo contratto con i friulani. IL COMUNICATO –Calcio e Gerardancora insieme. Il club bianconero è lieto di annunciare il prolungamento del contratto del campione catalano fino al 30 giugno 2026. Il rapporto tra Geri e i colori bianconeri è diventato simbiotico, rafforzandosi in questi anni in cui, oltre a deliziare con le sue giocate, l’ex Barcellona, Milan e Watford si è calato appieno nei panni del leader dentro e fuori dal campo., arrivato nel 2020, ha contribuito in maniera fondamentale in queste annate ai risultati della ...

Commenta per primo In conferenza stampa, l'ha annunciato il rinnovo di Gerard Deulofeu sino al 2026. Prende la parola il direttore Collavino: 'La conferenza stampa è stata convocata in extremis e sapete che è una modalità che non ci ...Conquistando anche credibilità sulla scia di altre società come ad esempio Empoli e. E così, dopo Gatti venduto alla Juve nel gennaio 2022 per 10 milioni di euro, in queste ore è stato il ...... in futuro c'è quello di creare, nel nuovo centro sportivo, un'intera area scouting con tanto di monitor collegati ai vari campionati di calcio del mondo, così come fa da molto tempo l', ...