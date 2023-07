Ucraina | von der Leyen | ' Ue sta con Kiev | li aiuteremo a fare riforme'

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Vilnius, 12 lug. - (Adnkronos) - L'Ue intende "contribuire" a realizzare "il desiderio dell'di essere non solo membro dell'Ue, ma anche di entrare nella Nato. Per questo sono indispensabili, rafforzando le istituzioni e lottando contro la corruzione. La Commissione Europea sta lavorando intensamente conperqueste". Lo dice la presidente della Commissione Ursula von der, a Vilnius per il secondo giorno del summit Nato. "E' sorprendente vedere la velocità alla quale l'si sta riformando, malgrado la guerra", aggiunge.

Il vicesegretario del Consiglio di sicurezza russo torna a minacciare l'Occidente per l'assistenza militare all'Ucraina da parte dei Paesi della Nato. Oggi il secondo giorno del summit Nato a Vilnius ...