Ucraina | von der Leyen | ' guerra ha cambiato Europa per sempre'

... e ci sono ancora le urgenze geopolitiche, la " pace giusta e duratura " da assicurare all', ... Ursulader Leyen , negli ultimi mesi, ha già dato prova di andare incontro alle esigenze degli ...Lo dice la presidente della Commissione Ursulader Leyen, a Vilnius per il secondo giorno del summit Nato. 'E' sorprendente vedere la velocità alla quale l'si sta riformando, malgrado la ...'La guerra inha ramificazioni globali, le minacce terroristiche e cyber non conoscono ... Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda, oltre che dei vertici dell'Ue, Ursulader Leyen e ...

Vertice Nato, von der Leyen: la Ue sostiene l'adesione dell'Ucraina. Tajani: a fine conflitto - ItaliaOggi.it Italia Oggi

L`Unione europea sostiene fortemente “il desiderio dell`Ucraina non solo di entrare nell`Ue ma anche nella Nato. Per questo sono indispensabili riforme di rafforzamento alle istituzioni, come ad esemp ...Vilnius, 12 lug. – (Adnkronos) – “L’orribile guerra” condotta dalla Russia in Ucraina “cambia il volto dell’Europa per sempre: vediamo la Finlandia e la Svezia unirsi alla Nato”. Lo dice la presidente ...