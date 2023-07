Ucraina | ultime notizie Biden | «Kiev sarà nella Nato | forti le garanzie del G7»

Leggi su ilsole24ore

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Vilnius ha detto di voler discutere «delledi sicurezza per l’nel suo cammino verso la». Le condizioni per l’adesione, fa notare il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, «sono sconosciute». Per il ministro degli Esteri Antonio Tajani «la decisione di far entrare l’c’è, il punto è quando». Amanda Sloat, consigliere per gli affari europei della Casa Bianca, cita i Rolling Stones e dice: l’impegno per la sicurezza dell’che l’Occidente adotterà oggi dimostrerà alla Russia che «il tempo non è dalla sua parte».