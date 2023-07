Ucraina | Turchia e spesa militare L’intervento di Sullivan al Nato Public Forum

Leggi su formiche

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Durante la seconda giornata di lavori al summitdi Vilnius, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jakeè intervenuto al, rispondendo alle domande postegli da Cristoph Heusgen, diplomatico tedesco e presidente della Munich Security Conference. Il dialogo viene aperto dalla domanda di Heusgen sull’evoluzione nella posizione dellarispetto all’entrata della Svezia nell’Alleanza atlantica, e in particolare sul ruolo avuto da Washington in questo spostamento. Il politico statunitense ha evidenziato come il vero artefice di questa evoluzione sia stato il segretario dellaJens Stoltenberg, che ha agito da mediatore tra le posizioni contrastanti di Ankara e Stoccolma fino a raggiungere il punto di compromesso, ...