Ucraina | la diretta – Kuleba | “La Nato non tenga l’Ucraina in un limbo” Tajani | “L’adesione di fatto c’è già”

Seconda notte di attacchi contro la Capitale. I servizi di emergenza filorussi dei territori occupati di Zaporizhzhia hanno accusato le truppe ucraine di aver bombardato la città di Tokmak con munizioni a grappolo.

La Nato non dovrebbe tenere «l'intera situazione e l' Ucraina in un limbo quando si tratta di adesione»: lo ha detto ieri il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ..."La decisione di far entrare l'Ucraina nella Nato di fatto c'è, il punto è quando. Non certamente durante la guerra per i rischi di escalation: abbiamo tutti pensato di far aderire Kiev dopo la fine d ...