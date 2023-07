Ucraina | Biden | Nessun cedimento nel sostegno a Kiev

Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe, parlando all'universita' di Vilnius dopo il vertice Nato. "Il nostro impegno nei confronti dell'non si indebolira'. Difenderemo la ...... domani e per quanto serve" ha affermatodavanti agli universitari lituani. Una promessa all', quindi, anche perché " la difesa della libertà non un lavoro di un giorno o di un anno, è ...L'impegno degli Stati Uniti per l'non conosce cedimenti: lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti, Joe, tenendo un discoorso davanti a una folla plaudente nel cortile dell'università di Vilnius, dopo la chiusura ...

Così oggi anche Zelensky ringrazia per l'aiuto e sceglie di vedere il bicchiere mezzo pieno. Il nuovo consiglio Nato-Ucraina non è solo uno strumento di partecipazione - commenta - ma è anche uno ...I leader del G7 hanno posato, al termine del vertice Nato a Vilnius, in Lituania, per una foto di rito con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, poco dopo ...