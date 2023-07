Uccise un bimbo in bici a Milano | condannato a 8 anni Nour Amdouni | guidava drogato | senza patente e con una gamba ingessata

(Di mercoledì 12 luglio 2023) È statoa ottodi carcere con rito abbreviato, il 20enne che il 9 agosto 2022 aveva travolto con la sua auto e ucciso un bambino di 11, Mohanad “Momo” Moubarak, che si trovava in sella alla suain via Bartolini a, poco distante dal ristorante di suo padre. Al 20enne sono state riconosciute le attenuanti generiche. Lo scorso marzo un altro gup aveva respinto l’istanza di patteggiamento a cinque, pena considerata incongrua perché troppo bassa. Il giudice in quell’occasione aveva spiegato che bisognava tenere conto «della pluralità e della allarmante gravità delle violazioni del codice della strada», che facevano ritenere «la predisposizione psicologica del conducente al limite del dolo ...

