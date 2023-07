U2 | nuova edizione in vinile per “Zooropa”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 12 luglio 2023) foto di Anton CorbijnDUBLINO – Island Records e Universal Music Recordings annunciano la pubblicazione di ‘– 30th Anniversary Limited Edition Gatefold’, doppio LP congiallo trasparente che celebra i trent’anni della pubblicazione dell’ottavo album in studio degli U2. Sarà pubblicato nell’ottobre 2023 contemporaneamente al prossimo ambizioso progetto della band, il tanto atteso ritorno dal vivo con “U2: UV Achtung Baby Live At The Sphere” che prenderà il via il 29 settembre 2023 con una serie di spettacoli a Las Vegas. Prodotto da Flood, Brian Eno e The Edge,venne pubblicato il 5 luglio 1993 per Island Records. Gli U2 iniziarono a comporre e registrarea Dublino nel febbraio di quell’anno, durante una pausa di sei mesi tra le tappe dello ZOO TV Tour. Inizialmente concepito come un ...