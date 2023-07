Tuttosport – “No ai milioni dell’Arabia” Speranza Premier

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 12 luglio 2023) 2023-07-11 23:24:55 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di: LONDRA (Regno Unito) – “Il Wolverhampton sta riflettendo se dare una nuova chance inLeague ad Arthur Melo della Juventus, dopo il deludente prestito della scorsa stagione tra le fila del Liverpool“. È quanto riporta il Daily Mail, secondo cui, per il club bianconero, i ‘Wolves’ rappresenterebbero una ghiotta occasione per piazzare sul mercato il centrocampista brasiliano ex Barcellona. Il noto tabloid britannico, poi, aggiunge che sulle tracce di Arthur ci sarebbe stato anche un club della Saudi Pro League, la ‘Superlega’ araba che sta sconvolgendo il mercato del Vecchio Continente. La destinazione esotica, però, nonostante la ricca proposta, non avrebbe ‘scaldato il cuore’ del calciatore che, a soli 26 anni, vorrebbe continuare a giocare ad alti livelli, ...