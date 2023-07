Turista accoltellata a Termini | Chomiak condannato a 7 anni e 4 mesi

Il gup di Roma ha condannato a sette anni e quattro mesi in abbreviato Alexander Chomiak, il 24enne polacco arrestato per il tentato omicidio dellaisraelianaa Roma Termini il 31 dicembre scorso. Per il giovane, accusato di tentato omicidio e porto di arma impropria, il pm Nicola Maiorano aveva chiesto otto anni e otto mesi ...È stato condannato a 7 anni e 4 mesi , dal gup Della Monaca del tribunale di Roma, Alexander Chomiak , polacco di 24 anni, ritenuto l'autore del ferimento dellaisraeliananei pressi della biglietteria automatica della stazione Termini il 31 dicembre scorso. Il 24enne, che dopo l'aggressione aveva fatto perdere le proprie tracce, era ...... ha deciso per la condanna a 7 anni e 4 mesi, nei confronti del 24enne polacco Alexander Chomiak , ritenuto l'autore del ferimento dellaisraeliananei pressi della biglietteria ...

Ragazza accoltellata a Termini: condannato a 7 anni e 4 mesi l'aggressore della turista israeliana RomaToday

Il ragazzo che ha aggredito e accoltella la turista israeliana alla stazione Termini è stato condannato a 7 anni e 4 mesi di carcere: questa la ...Aleksander Mateusz Chomiak è stato giudicato con rito abbreviato. Il tentato omicidio avvenne la sera dello scorso 31 dicembre ...