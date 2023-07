Turista accoltellata a Termini | aggressore condannato a 7 anni e 4 mesi

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Alexander Chomiak, risultato capace di intendere e di volere dalla perizia disposta dal giudice, è accusato di tentato omicidio e porto di arma impropria Il gup di Roma haa settee quattroin abbreviato Alexander Chomiak, il 24enne polacco arrestato per il tentato omicidio dellaisraelianaa Romail 31 dicembre scorso. Per il giovane, accusato di tentato omicidio e porto di arma impropria, il pm Nicola Maiorano aveva chiesto ottoe ottodi carcere. Chomiak, risultato capace di intendere e di volere dalla perizia disposta dal giudice, era stato bloccato il 3 gennaio scorso su un treno per Brescia da una coppia di carabinieri fuori servizio che lo ha riconosciuto. Il giovane, dopo la convalida ...