Terribile esperienza per un giovanissimospagnoloviolentato da un inserviente a bordo della nave da crociera sulla quale con stava trascorrendo una vacanza insieme con la famiglia mentre era ancorata a Napoli. Lo rendono noto ...Protagonisti un 60enne del napoletano, in preda a un infarto mentre era in spiaggia nella giornata di ieri, e una, anch'essadel napoletano, in preda a una crisi epilettica mentre in ...... indagati i figli Cronaca Punta Prosciutto,80enne si smarrisce: ritrovato disorientato in ... lancia una bottiglia dal cavalcavia sulla ss 100: denunciatoCronaca 4 Lug 2023 Bari, topo a ...

Turista 15enne spagnolo violentato su nave da crociera a Napoli Espansione TV

Terribile esperienza per un giovanissimo turista spagnolo 15enne violentato da un inserviente a bordo della nave da crociera sulla quale con stava trascorrendo una vacanza insieme con la famiglia ment ...J-Ax, sul palco del Festival Collusioni, ha risposto alle critiche nell’editoriale de Il Giornale sulla legalizzazione: “Io che incito i ...