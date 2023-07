Tuffi | Mondiali 2023 | quale Italia nel difficile contesto extraeuropeo?

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Nelle prime ore di venerdì 14 si alzerà il sipario suidia Fukuoka. Un appuntamento iridato che sarà un test molto importante per la giovane squadra azzurra. L’è ormai da due stagioni al vertice in Europa, dimostrandosi una delle migliori nazioni nella rassegna continentale ed ora prova a porsi l’obiettivo di essere competitiva anche al di fuori dei confini europei. Non sarà assolutamente un compito semplice per la truppa del CT Oscar Bertone. Chiaramente la Cina occuperà molto probabilmente due posti sul podio nelle gare individuali e quello più alto del podio in quelle sincro, lasciando dunque poco spazio alle altre nazionali. Il vero obiettivo è quello di provare a staccare il pass per le Olimpiadi. I finalisti delle gare individuali dai tre metri (Chiara Pellacani ha già ottenuto il pass agli Europei e non ...

Un evento che metterà in palio ben 76 titoli, dove l'Italia schiererà in blocco una ... Ma prima del nuoto, i protagonisti dal 14 luglio saranno i campioni dei. Nella prima settimana ...Un evento che metterà in palio ben 76 titoli, dove l'Italia schiererà in blocco una ... Ma prima del nuoto, i protagonisti dal 14 luglio saranno i campioni dei. Nella prima settimana ...... nuoto in acque libere, pallanuoto,e nuoto artistico. TV E STREAMING - L'evento godrà della ... Di seguito, la programmazione deidi Fukuoka 2023 giorno per giorno, con le informazioni ...

Primi allenamenti a Fukuoka per le nazionali di tuffi e nuoto artistico. Arrivati nella serata di lunedì, dopo oltre 20 ore di viaggio, la prima notte all'Hilton Sea Hawk è trascorsa serena con l'inte ...Non solo i tuffi in piscina, in programma da venerdì 14 a sabato 22 luglio, a Fukuoka ci sarà anche il grande spettacolo dei tuffi dalle grandi altezze. I Mondiali cominceranno martedì 25 luglio e ter ...