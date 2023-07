Trovati i corpi dei due fratellini di 6 e 7 anni annegati nel Foggiano  

Leggi su agi

(Di mercoledì 12 luglio 2023) AGI - I sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno recuperato , da una vasca per l'irrigazione, isenza vita dei due bambini di sei e setteche ieri si erano allontanati dalla propria abitazione, nelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta, in provincia di Foggia. I sommozzatori nel corso delle ricerche nel vascone hanno trovato prima un corpo e poi quello del fratellino. A dare l'allarme erano stati i genitori non vedendoli per lungo tempo. Davanti al vascone erano state trovate le ciabatte dei due bambini. Per questo le ricerche si erano concentrate proprio nel vascone per la raccolta di acqua.