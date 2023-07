Tromba d' aria devasta Tradate | causando diversi danni nel Varesotto | video

Leggi su panorama

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Un terribile nubifragio si è manifestato nelndo i comuni della zona. In particolare auna violentad'si è abbattuta verso le 7 di questa mattina. Il forte vento ha fatto caderealberi lungo le strade interrompendo la circolazione e mandando in tilt il traffico. I Vigili del Fuoco e Protezione Civile sono al lavoro inpunti della città. Il danno più grosso in via Albisetti dove il tetto di una palazzina di tre piani è stato scoperchiato dal vento finendo a ridosso della cancellata di un’altra casa. Le tegole dei tetti però sono anche altrove, disseminate in diverse strade della zona. Un grosso albero è caduto all’ingresso del cimitero, mentre il sottopasso di piazza mercato è chiuso per allagamenti e sono ...