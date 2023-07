Trinity | “Nessuno sarà mai in grado di capire le ragioni dietro al mio addio alla WWE”

(Di mercoledì 12 luglio 2023)e Mercedes Mone, fino allo scorso anno, avevano i ringname di Naomi e Sasha Banks. Le due wrestler, tra l’altro, detenevano i WWE Women’s Tag Team Championship quando hanno abbandonato, su due piedi, la compagnia di Stamford. Dopo i loro addii, Mone ha deciso di continuare la sua carriera in Giappone (STARDOM e NJPW), mentreè sbarcata a Impact lo scorso giugno. Parlando del suocompagnia capitanata ora da HHH,ha spiegato che quasiriuscirà mai davvero a comprendere leche hanno portato lei e la CEO a lasciare la federazione. L’intervista Durante un’intervista rilasciata al New York Post per promuovere il prossimo show di Impact Wrestling,ha dichiarato di voler collaborare ancora ...

