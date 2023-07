Triathlon | nove azzurri élite convocati per Amburgo | in palio anche carte olimpiche per Parigi

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ilsi appresta a vivere un fine settimana molto intenso in quel di, dove da giovedì a domenica sono in programma i WorldJunior Championships, il mondiale mixed relay U23/Junior , la tappa della WorldChampionship Series e per concludere la WorldMixed Relay Championships. Proprio quest’ultima gara, al via domenica alle 14:15, metterà inin vista dei prossimi Giochi di2024. Sonoglielite che comporranno il Team Italia: Verena Steinhauser (G.S Fiamme Oro), Ilaria Zane (Overcome), Carlotta Missaglia (C.S. Carabinieri/Valdigne), Myral Greco (G.S. Fiamme ...

