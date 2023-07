Treni | sciopero dimezzato | Salvini lo fa terminare alle 15 di giovedì

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato ai sindacati un provvedimento che dimezza la durata dellodei, proclamato dalle 3 di domani mattina fìno alle 2 di venerdì. ...Loprenderà il via domani notte alle 3, per terminare alle 2 di venerdì. Sono previste fasce di garanzia per i pendolari, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Sciopero dei trasporti, la conferma dei sindacati dopo l'incontro al Mit | Il ministero "accorcia" quello dei treni | Filt-Cgil: precettazione illegittima e sbagliata TGCOM

Salvini precetta il personale dei treni e dimezza lo sciopero di domani, che terminerà alle 15. Il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha preso questa decisione dopo che il tav ...L'azione di protesta in programma domani terminerà alle 15: «Lasciare a piedi un milione di italiani era impensabile».