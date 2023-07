... guarda le foto DAVANTI A CLOONEY Fotogallery - Fedez e Chiara Ferragni nella villa sul lago di Como E se Bebe Vio è la stella deiparalimpici che hanno prestato giuramento, con la ...Nella sede del Cip(sette uomini e sei donne) hanno prestato giuramento presso il corpo della Polizia di Stato davanti al numero uno del comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, e ...Bebe Vio, neo poliziotta - Courtesy of Polizia di Stato Storie di rinascita grazie allo sport Ientrano a far parte a tempo indeterminato, come agenti tecnici, nei ruoli tecnico - ...

Tredici atleti paralimpici entrano in polizia - Luce

"Lo giuro!": due parole che nel mondo paralimpico prima d'oggi non erano mai state pronunciate e che invece nella sede del Comitato Italiano Paralimpico (Cip) sono diventate realtà, perché tredici atl ...E' stata costituita ieri, nella pianta organica della Polizia di Stato, la nuova sezione paralimpica delle Fiamme Oro. Grazie anche al Capo della Polizia Vittorio Pisani."Lo giuro!": due parole che ne ...