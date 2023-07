Travolto da un Suv sulla Cristoforo Colombo | 20enne muore sotto gli occhi degli amici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) È stato investito lungo la, a Roma, e per lui non c’è stato niente da fare. È morto sul colpo unche, attorno alla mezzanotte del 12 luglio, camminava in compagnia di tre coetanei all’altezza di Mostacciano. A travolgerlo sarebbe stato un uomo di 54 anni alla guida di un’Alfa Romeo Stelvio, giàposto agli esami tossicologici e alcolemici presso l’ospedale Sant’Eugenio. Nella stessa struttura sono stati ricoverati in stato di choc, ma illesi, i treche si trovavano con il giovane, di origine nordafricana, nel momento in cui è stato investito. L’incidente mortale è avvenuto all’altezza di Mostacciano, poco dopo il Grande raccordo anulare, al km 12 della stessa strada dove il 19 ottobre scorso perse la vita Francesco Valdiserri, 18 anni, anche lui ...