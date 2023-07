Travolse e uccise bimbo in bici a Milano | condannato a 8 anni

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L'incidente in via Bartolini la sera del 9 agosto scorso ha causato la morte del piccolo Mohanad Moubarak di 11. Il 20enne guidava senza patente, sotto effetto di droghe e con la gamba ingessata era fuggito Il giudice diMassimo Baraldo haa 8di carcere N.A. che la sera dello scorso 9 agosto ha investito e ucciso Mohanad Moubarak, 11, che percorreva invia Bartolini. Il gup, al termine del processo con rito abbreviato, ha accolto la richiesta della pubblica accusa nei confronti del 20enne accusato di omicidio stradale con l’aggravante della fuga. Lo scorso marzo, il gup Lorenza Pasquinelli aveva respinto la richiesta di patteggiamento a 5(che aveva avuto l’ok della procura), perché aveva ritenuto la pena troppo bassa. Come ...

