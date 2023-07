Tragedia nel foggiano | trovati morti in un vascone due fratellini di 6 e 7 anni

(Di mercoledì 12 luglio 2023) I corpi dei duedispersi a Manfredonia sono stati ri: le ricerche hanno portato a individuare i cadaveri dei due piccoli all’interno di uno dei bacini d’irrigazione presenti nella zona. La, avvenuta in provincia di Foggia, riguarda due bambini di 6 e 7che ieri pomeriggio si erano allontanati dalla loro abitazione nei pressi di contrada Fonterosa, sulla strada che porta da Manfredonia a Zapponeta.duedi 6 e 7a Manfredonia I vigili del fuoco hanno descritto le operazioni avvenute nella notte parlando di un “intervento drammatico”. I due bambini, di nazionalità romena, sonoannegati in undi irrigazione profondo circa tre metri. Sono in corso indagini per capire come ...

... Gianni Rotice , ha pubblicato su Facebook il seguente comunicato a nome di tutta la comunità locale: 'Ladei due piccoli fratellini ha sconvolto la nostra comunità e tutt'Italiacuore ...... come mai ad alcuni il messaggio non è arrivato Si tuffano tra le acque del Trebbia e non riemergono più, morti padre e figlio:a Perino Vuole scattare una foto ma cadePanaro, 42enne ...... come mai ad alcuni il messaggio non è arrivato Si tuffano tra le acque del Trebbia e non riemergono più, morti padre e figlio:a Perino Vuole scattare una foto ma cadePanaro, 42enne ...

Tragedia nel Foggiano, bambini di 6 e 7 anni ritrovati morti: sono annegati in un vascone irriguo FoggiaToday

La scoperta dei corpi dei fratellini scomparsi nel vascone irriguo di Manfredonia ha lasciato una ... dolore per i genitori e per tutti coloro che sono stati toccati da questa tragedia. È importante ...VENEZIA - Venerdì, in occasione dei funerali del piccolo Mattia di 2 anni di Marco, il padre, e, Maria Grazia, la nonna, falciati da un'auto a Santo Stefano di Cadore a Venezia sarà proclamato il lutt ...