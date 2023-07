Traffico Roma del 12-07-2023 ore 18 | 30

(Di mercoledì 12 luglio 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto molti disagi per chi viaggia sul raccordo per le code tra laFiumicino e l’appia lungo entrambe le carreggiate altre figlie si incontrano in interna tra la Graziella diramazionenord è ancora tra la Nomentana e la Prenestina trafficata la tangenziale verso San Giovanni qui file tra Corso Francia e la Salaria intenso Anche ildirezione Olimpico tra Tiburtina Tor di Quinto e all’Olimpico questa sera concerto dei Depeche Mode attive le limitazioni ale alla sosta previsti disagi alla circolazione prima e dopo l’evento nell’area del Foro Italico al della Vittoria sul Lungotevere e sulla stessa tangenziale incidente sulla circonvallazione Gianicolense all’incrocio con via Ottavio Gasparri prudenza per i rallentamenti trasporto ...

... aldi stupefacenti e all'immigrazione illegale. Inoltre, hanno parlato del rafforzamento ... I documenti trae Washington sono in fase avanzata ed entro la fine dell'anno potrebbe arrivare ...Il Fan Village La Formula E anon sarà solo sport e motori elettrici, ma sarà una due giorni ...partecipare alle attività di sicurezza stradale e ottenere la propria patente Parco del- ...Saranno invece regolarmente utilizzabili le rampe in entrata e in uscita in direzione fuori. ... Nelle stesse giornate, via Cristoforo Colombo sarà chiusa alnel tratto dell'Eur, tra via ...

Traffico Roma del 12-07-2023 ore 17:30 RomaDailyNews

Torna la Formula E a Roma. Dal lato sportivo, per tutti gli appassionati e semplici curiosi, lo spettacolo sarà assicurato; sotto un altro punto di vista però, quello della viabilità, inevitabilmente, ...Una Fondazione pubblico-privata per promuovere e governare i flussi turistici, investendo sul rafforzamento del brand Roma sul modello vincente ...