Traffico Roma del 12-07-2023 ore 15 | 30

(Di mercoledì 12 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto un incidente che ha visto coinvolti mezzi pesanti causa lunghe file sulla carreggiata esterna del raccordo tra laFiumicino e la Pontina in casa interna abbiamo rallentamenti e code a tratti perintenso tra la Bufalotta e la Prenestina e sulla Pontina auto in coda tra Spinaceto e Mostacciano Verso il raccordo incidente sul lungotevere maresciallo Cadorna attenzione ai possibili rallentamenti ci spostiamo sulla A1Napoli per la perdita di carico si sono formati file tra Valmontone e la diramazione diSud In quest’ultima direzione fine per quanto riguarda il trasporto ferroviario per un guasto sulla linea Orte Fiumicino traOstiense Ponte Galeria ritardi fino a 40 minuti per i treni alta velocità e i ...