Traffico Roma del 12-07-2023 ore 13 | 30

(Di mercoledì 12 luglio 2023) LuceverdeBentrovati a questo giuramento da Simone cerchiare una buona giornata sul Raccordo Anulare code per incidente lungo il tratto di carreggiata esterna tra laFiumicino e la Pontina in direzione quindi autostrada per Napoli scorrevole invece la carreggiata interna del raccordo anulare sulla tangenziale rallentamenti tra Corso Francia il bivio con la via Salaria in direzione della Nomentana tra piramide San Giovanni lentamente in via Cilicia è in via Acaia nella zona universitaria della Sapienza incidente sulla Viale Regina Elena con questo è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità