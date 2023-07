Traffico Roma del 12-07-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani molti gli incidenti che si sono verificati in queste ore sulle strade della capitale è proprio per incidente code sulla tangenziale est altezza Nomentana verso San Giovanni altri incidenti con disagi alsu via delle Valli nei pressi di viale Etiopia e su via di Boccea incrocio con via Irnerio ed ancora per incidente fine la Cristoforo Colombo altezza Piazzale dell’Agricoltura versocentro ancora intenso ilsul percorso Urbano dellaL’Aquila code3 d’accordo e la tangenziale est e poi sulla Flaminia tra il raccordo di due punti e sulla Salaria dal raccordo all’aeroporto dell’Urbe si rallenta sulla Tiburtina da Setteville a raccordo di nuovo sulla tangenziale est per segnalare code tra Tiburtina e Salaria ...